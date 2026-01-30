Курс доллара заходит за порог

Внебиржевой курс доллара в четверг упал ниже 75 руб. Валюта проходит такой порог уже во второй раз за последние 2,5 года. Ранее этот уровень фиксировался в декабре 2025-го и марте 2023-го. Центробанк также понизил курс доллара на 20 января почти до 76 руб. Евро опустился ниже 91 руб., а юань — ниже 11.

Как скажется такая динамика на экономике? На этот вопрос “Ъ FM” ответил директор аналитического департамента группы компаний «Регион» Валерий Вайсберг: «Прежде всего укрепление валюты не выгодно экспортерам. Хотя металлурги, например, если цены сейчас на их товар на таких высоких уровнях закрепятся, имеют шансы с лихвой компенсировать крепость рубля. Поэтому в большей степени происходящее негативно сказывается на нефтегазовом секторе, где расценки пусть и растут, но все-таки не такими темпами. Для экономики в целом, наверное, это все же позитивно, ведь укрепление рубля способствует замедлению инфляции, а оно, в свою очередь, — тому, что Центральный банк продолжит снижать ключевую ставку. В принципе, те секторы, которые зависят, скажем, от инвестиционного цикла — черная металлургия, девелопмент, производство стройматериалов — через некоторое время могут почувствовать облегчение.

Сейчас проявляются факторы, которые будут поддерживать рубль со стороны экспорта: курс от равновесного отклонился в позитивную сторону, колебания широкие, волатильность очень высокая, но сложно назвать это стратегической неопределенностью. Дешевая нефть заставила думать о том, что, возможно, уровень в 70 не будет достигнут. Однако ралли в металлах, которое мы видим, действительно говорит в пользу того, что мы можем уйти ниже 75, до 73 руб. за доллар. В принципе, серьезных сигналов к развороту мы можем не получить».

Тем временем, как пишет Bloomberg, трейдеры делают рекордные ставки на обвал доллара США из-за новых торговых тарифов. Если прогнозы оправдаются, курс может достичь минимума за последние четыре года, сообщает агентство. На этом фоне экономисты уже не ждут, что российская валюта достигнет 100 руб. за доллар к концу года, и пересматривают свои прогнозы. Вместо этого, по мнению аналитиков «СберИнвестиций», к декабрю доллар приблизится к 90 руб. Такого мнения придерживается и главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец: «Из четырех факторов ослабления наиболее срочный — это изменение динамики экспортной выручки за счет низких цен на нефть. Потому что и снижение ключевой ставки, и отскок в импорте, и изменения операций Центрального банка — это все-таки вещи, которые действуют плавно, имеют накопительный эффект, который может быть более выраженно будет выглядеть к середине года или во второй его половине. Но вот экспортная выручка, действительно выглядит очень низкой на текущий момент. Как будто бы даже если не произойдет выравнивания курса в соотношении с внешней ценой хотя бы до апреля, например, то это станет существенным фактором давления, который может вызвать сценарий быстрой перестановки.

Есть еще такая линия рассуждений про то, что мы в целом перестали понимать, как двигается рубль. Структура российского рынка полностью поменялась. Он, грубо говоря, залип на одном значении, никак не может с него сдвинуться, потому что другие люди теперь покупают валюту, другие компании ее продают. Вот такой неглубокий рынок, в большой части офшорный, в большой части с привязкой к тому, что просто по инерции было вчера. Но все-таки я бы фундаментальные аспекты со счетов не сбрасывала. Всегда можно сказать, что наступила новая реальность, ничего теперь, как раньше, не будет, но потом они часто нас потом догоняли.

Уровень движения к 90 — это как раз то, что хотя бы сколько-то отразило изменение баланса экспорта и импорта или потоков капитала».

Ослабления рубля эксперты ждали со второй половины 2025-го. Но он укреплялся более семи месяцев подряд. В конце года у валюты было две попытки разворота, обе неудачные.

Анжела Гаплевская