Парламент Норвегии сохранил монархию

Парламент Норвегии проголосовал за сохранение монархии в качестве формы правления, сообщила телерадиокомпания NRK. За сохранение монархии проголосовал 141 человек, а за республиканскую форму правления выступили 26 членов парламента.

По данным опроса NRK, граждане Норвегии все меньше поддерживают монархическую систему власти. «За» выступают 66% опрошенных граждан, что на 4% меньше, чем показатель двухнедельной давности, пишет телерадиокомпания. Помимо этого, 76% опрошенных граждан заявили, что у них снизилось доверие к кронпринцессе страны Метте-Марит.

В конце января стало известно, что госпожа Метте-Марит состояла в близких отношениях с осужденным за сутенерство и секс-торговлю Джеффри Эпштейном. 31 января Минюст США опубликовал файлы переписки кронпринцессы со скандальным финансистом. Кроме этого, сегодня в Норвегии проходит судебный процесс над сыном кронпринцессы Мариусом Боргом Хёйби. Ему предъявлены обвинения по 38 пунктам, в том числе в четырех изнасилованиях. Обвиняемый не признал вину.