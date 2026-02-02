Сына норвежской принцессы арестовали по новому обвинению

Мариуса Борга Хёйби — сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, который 3 февраля предстанет перед судом,— арестовали по новым обвинениям. Полиция Осло сообщает, что он был арестован 1 февраля по обвинению в нанесении телесных повреждений, угрозах ножом и нарушении условий судебного ордера.

Мариус Борг Хёйби родился в 1997 году от приговоренного к тюремному сроку за наркоторговлю Мортена Борга. В 2001 году Метте-Марит вышла замуж за принца Хокона — сейчас он наследник норвежского престола. Хёйби официально не является членом норвежской королевской семьи.

Его арестовали в августе 2024 года в квартире девушки в связи с подозрениями в насилии и порче имущества. В августе 2025 года Хёйби предъявили обвинения по 38 пунктам, в том числе в четырех изнасилованиях, актах насилия, нарушении личной свободы и др. Судебный процесс по этому делу начнется 3 февраля, ожидается, что он продлится около двух месяцев.

Метте-Марит в последние дни также оказалась в центре скандала — появилась информация, что она была лично знакома и вела активную переписку с Джеффри Эпштейном, осужденным за сутенерство и секс-торговлю.

Яна Рождественская