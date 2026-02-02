Кронпринцесса Норвегии оказалась близкой подругой Джеффри Эпштейна

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит была лично знакома и вела активную переписку с Джеффри Эпштейном, осужденным за сутенерство и секс-торговлю. Об этом сообщает норвежское издание VG, проанализировавшее последние опубликованные документы из уголовного дела.

Как сообщается, принцесса и Эпштейн познакомились в 2011 году. В файлах, опубликованных минюстом США в минувшую пятницу, кронпринцесса упоминается почти 1 тыс. раз. Из документов следует, что Метте-Марит и Эпштейн вели активную переписку с 2011 по 2014 год. В одном из сообщений Метте-Марит говорит Эпштейну: «Ты будоражишь мое воображение». В других сообщениях она называет его «мягкосердечным» и «таким милым». Тогда Эпштейн уже признал вину в вовлечении несовершеннолетней в проституцию.

«Я поступила опрометчиво и глубоко сожалею о том, что вообще контактировала с Эпштейном. Это просто позор», — отреагировала кронпринцесса на публикацию VG. Она добавила, что сочувствует всем жертвам Эпштейна и сожалеет, что «не сообразила достаточно быстро, каким человеком он был».

3 февраля в Норвегии стартует судебный процесс над сыном кронпринцессы Мариусом Боргом Хейби, которому предъявлены обвинения по 32 пунктам, в том числе в четырех изнасилованиях.

Кирилл Сарханянц