Прокуратура Франции потребует сохранить запрет для Ле Пен участвовать в выборах

Французская прокуратура заявила, что будет добиваться продления запрета на участие в выборах для главы правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен во время апелляционного процесса. Слова представителей обвинения приводит AFP.

В конце марта 2025 года суд в Париже признал «Национальное объединение» и 24 физлица, включая Марин Ле Пен, виновными в нецелевом использовании средств Европарламента. По версии следствия, в период с 2004 по 2016 год партия создавала фиктивные рабочие места при найме ассистентов депутатов. Марин Ле Пен тогда приговорили к четырем годам лишения свободы, два из которых — условно, два других — с электронным браслетом. Главу партии также лишили возможности избираться в органы власти в течение пяти лет, из-за чего она не сможет баллотироваться на президентских выборах 2027 года.

13 января 2026 года в Париже открылся апелляционный процесс по делу «Национального объединения». Если суд отменит запрет для Марин Ле Пен избираться в органы власти или сократит его срок до начала избирательной кампании 2027 года, политик сможет участвовать в выборах.

