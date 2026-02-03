Число преступлений среди мигрантов в Екатеринбурге возросло на 31% в 2025 году

Количество преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства в Екатеринбурге, увеличилось с 480 в 2024 году до 632 в 2025-м, сообщил начальник управления МВД по городу Виктор Позняк на заседании комиссии гордумы по безопасности жизнедеятельности. По его словам, 390 преступлений мигранты совершили в сфере информационно-телекоммуникационных технологий и незаконного оборота наркотических средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Виктор Позняк отметил, что в 2025 году за пределы России из Екатеринбурга выдворили 2413 иностранцев. «Всего выявлено и пресечено более 67 тыс. административных правонарушений, больше половины из них относятся к правонарушениям, посягающим на общественный порядок и общественную безопасность — 31 526»,— сказал он.

По данным господина Позняка, на миграционный учет в 2025 году в Екатеринбурге поставили более 250 тыс. иностранцев, что на 1,3% превышает показатель 2024-го.

В целом число преступлений в столице Среднего Урала сократилось на 7,2%: с 16 611 в 2024 году до 15 410 в 2025-м. Полицейские отчитались о сокращении числа краж с 5687 до 4965, квартирных краж — с 38 до 33, грабежей — со 122 до 113, убийств — с 52 до 33, случаев мошенничества — с 3110 до 2475, причинения тяжкого вреда здоровью — со 136 до 111. Впрочем, в городе увеличилось число зафиксированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: их число возросло с 2888 до 2944.

Василий Алексеев