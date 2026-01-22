Уровень преступности в Екатеринбурге в 2025 году снизился на 7%

Управление полиции Екатеринбурга добилось снижения уровня преступности на 7% — в 2025 году было зарегистрировано 15 410 преступлений, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области. С отчетом о проделанной работе руководитель УМВД полковник Виктор Позняк выступил перед главой свердловской полиции Александром Мешковым.

Число тяжких и особо тяжких преступлений за год снизилось до 5592 — на 3,7%. Более чем на 7% снизилось количество грабежей, на 17% — разбоев, на 12% — краж, на 26% — карманных краж и на 13% — хищений из квартир. Екатеринбургскому гарнизону также удалось снизить число уличных преступлений более чем на 24%. Кроме того, согласно отчету, до победы над мошенниками еще далеко, но число преступлений в этой сфере снизилось на 28%.

Совещание длилось около двух часов. Генералу Мешкову также представили доклад об обеспечении безопасности на массовых мероприятиях — таких в прошлом году состоялось более 4 тыс., в том числе празднование 80-летия Победы, выставка «Иннопром», выборы губернатора, День города. На них было задействовано свыше 30 тыс. сотрудников ОВД, ни на одной из площадок ЧП не было допущено. В этом году Александр Мешков одним из наиболее приоритетных направлений деятельности назвал подготовку к Международному фестивалю молодежи, а также противодействие криминалу в сфере IT-технологий, миграционным нарушениям, наркобизнесу, подростковой преступности, проявлениям экстремизма и другим.

На мероприятии также отметили наиболее отличившихся сотрудников полиции специальными званиями, почетными грамотами и благодарственными письмами.

Ирина Пичурина