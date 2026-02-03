В Екатеринбурге закрыли 4 наркопритона и изъяли 91 кг наркотиков за 2025 год

Сотрудники полиции Екатеринбурга прекратили работу четырех наркопритонов и изъяли из незаконно оборота свыше 91 кг наркотиков за 2025 год, что превышает показатель 2024-го на 41 кг, рассказал начальник управления МВД по городу Виктор Позняк на заседании комиссии гордумы по безопасности жизнедеятельности. Он добавил, что количество зарегистрированных преступлений в Екатеринбурге, связанных с незаконным оборотом наркотиков, возросло с 2 888 в 2024 году до 2 944 в 2025-м. К уголовной ответственности привлекли 909 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В целом, уровень преступности в Екатеринбурге снизился на 7%: с 16 611 в 2024 году до 15 410 в 2025-м. Полицейские отчитались о сокращении числа краж с 5 687 до 4 965, квартирных краж — с 38 до 33, грабежей — 122 до 113, убийств — с 52 до 33, случаев мошенничества — с 3 110 до 2 475, причинения тяжкого вреда здоровью — со 136 до 111.

Ранее, в 2025 году, депутат гордумы Тимофей Жуков («Единая Россия»; ЕР) призывал силовиков наладить взаимодействие с сервисами заказа такси для выявления преступлений в сфере наркотиков. Он пояснил, что таксисты часто перевозят покупателей наркотических «закладок», а иногда пассажиры употребляют вещества прямо в салоне. Депутат Александр Колесников (ЕР) предложил полиции обратить внимание на граффити с рекламой магазинов наркотических веществ. «Человек там написал, где найти наркотики и где его поймать. В этом отношении надо все-таки работать»,— подчеркнул он.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «У нас народ за "закладками" на такси ездит».

Василий Алексеев