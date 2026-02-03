Главу сети «Русский аппетит» подозревают в неуплате 700 млн руб. налогов

Управление Следственного комитета России по Воронежской области возбудило уголовное дело о неуплате более чем 700 млн руб. налогов местным индивидуальным предпринимателем.

Андрей Прытыкин

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Андрей Прытыкин

По данным «Ъ», речь идет о главе крупной сети фастфуда «Русский аппетит» и бывшем депутате местной облдумы Андрее Прытыкине, который находится под стражей по делу о даче взятки. Следствие считает, что бизнесмен создал схему ухода от налогообложения с помощью дробления бизнеса: сотрудники его предприятий и родственники якобы формально регистрировались как индивидуальные предприниматели, что позволяло применять специальные налоговые режимы для минимизации налоговых обязательств. По делу о налоговых махинациях (ч. 2 ст. 198 УК РФ, до трех лет лишения свободы) следователи совместно с оперативниками местных управлений ФСБ и МВД провели обыски в структурах сети «Русский аппетит», которая, по собственным данным, насчитывает 600 точек. На расчетные счета аффилированных с подозреваемым организаций наложен арест.

В момент допроса по налоговому делу, судя по релизу СКР, Андрей Прытыкин отрицал вину. С августа прошлого года он находится под стражей по делу о подкупе чиновников на выборах в Воронежскую облдуму в 2020 году. На первом заседании по рассмотрению дела в суде предприниматель признал вину в даче взятки в 250 тыс. руб. сотрудникам управы за победу.

Сергей Толмачев, Воронеж