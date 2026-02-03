В Уфе ограничат движение по Восточному выезду

5 и 6 февраля с полуночи до 5 утра в Уфе закроют движение по Восточному выезду, сообщает министерство транспорта Башкирии. Кроме того, будут перекрыты въезды и выезды со стороны проспекта Салавата Юлаева и трассы М-5 «Урал».

Ограничения связаны с монтажом конструкции элементов автоматизированных систем дорожного движения.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 14 и 22 января Восточный выезд уже перекрывали на пять часов для монтажа автоматизированной системы управления дорожным движением.

Майя Иванова