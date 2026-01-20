В Уфе временно ограничат движение по Восточному выезду
С полуночи до 5:00 часов 22 января в Уфе временно перекроют движение по всем направлениям Восточного выезда, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии.
Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ
В этот период будут закрыты въезды со стороны проспекта Салавата Юлаева, федеральной дороги М-5 «Урал» и около села Федоровка. Ограничение движения связано с монтажом конструкций элементов автоматизированных систем управления дорожным движением, отмечается в пресс-релизе.
Ранее, как сообщал «Ъ-Уфа», Восточный выезд перекрывали с полуночи до 5:00 часов 14 января в связи с монтажом конструкций элементов автоматизированных систем управления дорожным движением.