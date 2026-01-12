В Уфе ночью 14 января ограничат движение по Восточному выезду
С полуночи до 5:00 часов 14 января временно перекроют движение по всем направлениям на Восточном выезде из Уфы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии. Въезды со стороны проспекта Салавата Юлаева, трассы М-5 Урал и возле села Федоровка будут закрыты.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Ограничение связано с монтажом конструкций элементов автоматизированных систем управления дорожным движением, отмечается в сообщении.