В Уфе ночью 14 января ограничат движение по Восточному выезду

С полуночи до 5:00 часов 14 января временно перекроют движение по всем направлениям на Восточном выезде из Уфы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии. Въезды со стороны проспекта Салавата Юлаева, трассы М-5 Урал и возле села Федоровка будут закрыты.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ограничение связано с монтажом конструкций элементов автоматизированных систем управления дорожным движением, отмечается в сообщении.

Майя Иванова