Воронежский минстрой оспорил возврат иска к крупнейшей СРО строителей на 297 млн

Министерство строительства Воронежской области подало апелляционную жалобу на возврат иска к крупнейшей в регионе саморегулируемой организации (СРО) строителей «ВГАСУ–Строй» по решению регионального арбитража. Сумма требований министерства составляет 296,6 млн руб. Жалоба пока не принята к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Иск был подан министерством в конце ноября 2025 года. Речь шла о взыскании компенсационных выплат из фонда саморегулируемой организации из-за неисполнения ООО «КМ-строй» обязательств по контрактам. Подробности иска с тех пор не раскрывались.

Суд оставил иск без движения до 16 января, так как министерство не оплатило госпошлину. Минстрой, в свою очередь, ходатайствовал об отсрочке в уплате пошлины, однако в конце января воронежский арбитраж отказал ему и вернул иск заявителю.

По данным Rusprofile, ассоциация «СРО "ВГАСУ–Строй"» зарегистрирована в Воронеже в 2009 году. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Гендиректор — Алексей Борисов. По собственным данным, входит в ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ). В составе «ВГАСУ-Строй» 326 компаний.

ООО «КМ-строй» главы воронежской дилерской группы «Моторленд» и его совладельца Андрея Матвеева обанкротилось в ноябре 2023 года. Компания заявила о более чем 900 млн руб. долгов. «КМ-строй» стал известен после срыва строек школы и двух спортобъектов общей стоимостью 1,6 млрд руб., что стало причиной его включения в реестр недобросовестных поставщиков. Оба совладельца «КМ-строя» — фигуранты уголовных дел.

Подробнее о проблемах «КМ-строя» — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов