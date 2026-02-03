Орджоникидзевский район возглавил рейтинг криминальных районов Екатеринбурга

В Екатеринбурге наибольшее число преступлений в 2025 году зафиксировали в Орджоникидзевском (2 920) и Верх-Исетском районах (2 741), рассказал начальник управления МВД по городу Виктор Позняк на заседании комиссии гордумы по безопасности жизнедеятельности. В пятерку опасных также вошли Ленинский (2 575), Кировский (2 077) и Железнодорожный районы (1 758). Наименьшее число преступлений произошло в Октябрьском (1 671) и Чкаловском районах (1 668). Статистику по Академическому району господин Позняк озвучивать не стал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Он подчеркнул, что уровень преступности в Екатеринбурге (15 410 зарегистрированных преступлений) является одним из самых низких среди административных центров регионов Уральского федерального округа (УрФО): в Челябинск зафиксировали 22 854 преступлений, в Тюмени — 15 968.

В целом число преступлений в столице Среднего Урала сократилось на 7,2%: с 16 611 в 2024 году до 15 410 в 2025-м. Виктор Позняк отчитался о сокращении числа краж с 5 687 до 4 965, квартирных краж — с 38 до 33, грабежей — 122 до 113, убийств — с 52 до 33, случаев мошенничества — с 3 110 до 2 475, причинения тяжкого вреда здоровью — с 136 до 111. Впрочем, в городе увеличилось число зафиксированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: их число возросло с 2 888 до 2 944.

Господин Позняк добавил, что количество раскрытых преступлений увеличилось с 8 375 в 2024 году до 8 886 в 2025-м, из которых 3 340 относятся к категории тяжких и особо тяжких. «На высоком уровне остается раскрываемость наиболее опасных преступлений, таких как убийств, раскрываемость которых составила 97%, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — 100%, изнасилований — 100%, разбойных нападений — 98%»,— пояснил он.

Василий Алексеев