Мессенджер Max сообщил о совместном с МВД задержании четырех кибермошенников

Сотрудники центра безопасности мессенджера Max и МВД России в январе задержали четырех человек. Пресс-служба мессенджера утверждает, что задержанные — кибермошенники, которые через мессенджеры пытались украсть суммарно 22 млн руб.

«Совместная работа специалистов Центра безопасности Мах и МВД России в январе 2026 года привела к раскрытию трех преступлений и задержанию четырех мошенников, которые на протяжении длительного времени <...> занимались хищениями денежных средств граждан», — сообщили в Max (цитата по ТАСС). По данным мессенджера, из-под влияния мошенников вывели 17 человек. Преступники не успели украсть у них средства.

В сентябре зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что мошенники начали чаще использовать новый мессенджер Max для обмана россиян. 20 августа МВД призвало пользователей соблюдать «базовые правила безопасности». При этом в ведомстве отметили, что Max обеспечивает повышенную степень защиты по сравнению с зарубежными аналогами. В том же месяце платформа отчиталась о блокировке 105 тыс. подозрительных аккаунтов.