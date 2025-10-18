В мессенджере Max за месяц заблокировали более 100 тыс. аккаунтов

Центр безопасности мессенджера Max в сентябре заблокировал 105 тыс. подозрительных аккаунтов. Платформа также удалила более 350 тыс. файлов, которые признала вредоносными.

Пресс-служба платформы также рассказала ТАСС, что в сентябре были задержаны девять мошенников, которые похищали деньги через мессенджеры. Они действовали в разных городах России «на протяжении длительного времени».

В августе, как сообщала пресс-служба Max, было заблокировано 67 тыс. подозрительных аккаунтов.

