На федеральных трассах Самарской области продлили временные ограничения

На территории Самарской области продлили временные ограничения движения на федеральных трассах до 18:00 (MSK) 3 февраля. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Ограничения движения продлены для большегрузов и маршрутных транспортных средств на следующих участках трасс: км 23 — км 143 А-300 Самара — Большая Черниговка, км 890 — км 972 М -5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, км 29 — км 129 М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (подъезд к Оренбургу).

Ранее сообщалось, что ограничения движения вводились до 15:00 (MSK+1). Большегрузный транспорт перенаправили на Обход Тольятти из-за временных ограничений на участке федеральной трассы М-5 с км 890 по км 972.

Руфия Кутляева