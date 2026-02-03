В Самарской области ввели новые ограничения движения на трассах А-300 и М-5 «Урал»

В Самарской области введены новые временные ограничения на федеральных трассах: А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Республикой Казахстан и на участке М-5 «Урал» км 29+115 — км 129+500 (подъезд к Оренбургу в границах Нефтегорского, Алексеевского и Борского районов). Об этом сообщает региональный минтранс.

Движение ограничено в связи с осложнением погодных условий (сильный снег, метель, ограниченная видимость) для маршрутных транспортных средств. Действует оно до 15:00 (MSK+1). Срок действия может измениться в зависимости от погодных условий.

На территории Самарской области также действуют ограничения на участке км 890 — км 972 трассы М-5 «Урал» (до 15:00) и на участке км 23+800 — км 143+300 трассы А-300 (до 15:00).

Руфия Кутляева