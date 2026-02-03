Обход Тольятти принимает транспорт с трассы М-5, на которой действуют ограничения

Большегрузный транспорт перенаправлен на Обход Тольятти из-за временных ограничений на участке федеральной трассы М-5 с км 890 по км 972 в связи с погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба автодороги.

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

По информации пресс-службы Обхода Тольятти, дорога работает в штатном режиме, техника находится на всех участках. ДТП не зафиксировано, затруднений в движении нет.

Ранее сообщалось, что на территории Самарской области действуют временные ограничения движения на трассах А-300 и М-5 «Урал»: А-300 Самара — Большая Черниговка — граница с Республикой Казахстан, участок М-5 «Урал» км 29+115 — км 129+500 (подъезд к Оренбургу в границах Нефтегорского, Алексеевского и Борского районов), участок км 890 — км 972 трассы М-5 «Урал» и участок км 23+800 — км 143+300 трассы А-300.

Руфия Кутляева