Роспотребнадзор рекомендовал не трогать животных за границей из-за оспы обезьян

После зафиксированного случая оспы обезьян в Подмосковье Роспотребнадзор призвал не трогать животных во время поездок за рубеж. По данным пресс-службы ведомства, вирус чаще всего переносят грызуны и приматы.

Эпицентром распространения заболевания остается Африка, сообщили в Роспотребнадзоре. «Заражение возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, предметами, контаминированными биологическими жидкостями больного человека»,— утверждает пресс-служба.

Для профилактики оспы обезьян ведомство призвало тщательно соблюдать правила личной гигиены. Роспотребнадзор призвал быть особенно внимательными при контакте с людьми, прибывшими из стран, где зафиксированы случаи заболевания. Следует помнить о базовых профилактических правилах, пользоваться маской и чаще мыть руки.

31 января в Домодедовскую больницу поступил пациент с подозрением на оспу обезьян. Позднее диагноз подтвердился. Его состояние оценивали как удовлетворительное. На следующий день в Подмосковье был госпитализирован второй пациент с подозрением на вирус. Сотрудники Роспотребнадзора выявили тех, с кем зараженный контактировал, и изолировали их. Ведомство заявила, что ситуация находится под строгим контролем.