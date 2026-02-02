В Подмосковье госпитализирован второй пациент с подозрением на оспу обезьян

В Домодедовскую городскую больницу поступил второй пациент с подозрением на оспу обезьян. Накануне у первого заболевшего подтвердился диагноз инфекционного заболевания.

Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов сказал в интервью телеканалу «Россия-24», что второй пациент находился в контакте с первым. Роспотребнадзор проводит расследование для выявления возможных контактов и источников заражения.

Новость дополняется.