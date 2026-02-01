У госпитализированного в Подмосковье мужчины подтвердилась оспа обезьян

У одного из госпитализированных в Домодедовскую больницу пациентов подтвердилась оспа обезьян. Об этом сообщили в Telegram-канале медучреждения. Его состояние оценили как удовлетворительное, мужчина получает необходимое лечение.

До этого в больнице сообщали об одном госпитализированном с подозрением на оспу обезьян. Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование в Московской области. Ведомство выявит контакты и источник заражения. Для диагностики заболевания используются отечественные тест-системы, позволяющие быстро выявить инфекцию.

Человек может заразиться оспой обезьян при контакте с дикими животными, употреблении необработанного мяса и субпродуктов, при контакте с кожей больного или загрязненными предметами. Роспотребнадзор рекомендовал россиянам во время путешествий за рубеж избегать контактов с грызунами и приматами, которые могут быть переносчиками вируса. Среди симптомов оспы — лихорадка, головная боль, боль в мышцах, высыпания на коже, увеличение лимфатических узлов.