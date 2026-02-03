Хабиров пригрозил уволить руководство гимназии в Уфе после инцидента со стрельбой

Руководство гимназии №16 в Уфе уволят, если подтвердится факт травли ученика, напавшего сегодня на учителя и одноклассников, заявил глава Башкирии Радий Хабиров. Он уточнил, что мотивы в таких случаях могут быть разные — «дома неполадки, несчастная любовь, буллинг».

«Позиция у меня всегда была такая. Если мы обнаружим факт буллинга, мы выметаем всех отсюда — руководство школы»,— сказал господин Хабиров журналистам после визита в школу (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня ученик девятого класса уфимской гимназии №16 напал на учителя и троих одноклассников. Он пришел в школу с пластиковым игрушечным автоматом, из-за чего металлодетектор на входе не сработал, говорил глава Башкирии. Также у подростка был с собой нож. Никто не пострадал. СМИ писали, что учитель истории отделался ссадинами. СКР возбудил уголовные дела, в том числе о халатности.