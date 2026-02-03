СКР возбудил уголовные дела после стрельбы в гимназии в Уфе

Управление СКР по Башкирии возбудило уголовные дела после того, как подросток открыл стрельбу в гимназии №16 в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Возбуждены уголовные дела, в том числе о халатности.

После сообщений о стрельбе в гимназии на место происшествия выехали руководство следственного управления, следователи и следователи-криминалисты. Сейчас сотрудники СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данным МВД, ученик девятого класса пришел в школу с травматическим оружием и устроил стрельбу около 11:00 по местному времени (9:00 мск). Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что пострадавших нет. СМИ писали, о трех пострадавших, один из них — учитель. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», подросток выстрелил в преподавателя истории и обществознания, с которым у него был конфликт.