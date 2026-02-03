Хабиров заявил об отсутствии пострадавших при нападении на школу Уфы

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что ученик девятого класса уфимской гимназии №16 во время урока открыл стрельбу из страйкбольного автомата. Подросток задержан, никто не пострадал, заявил господин Хабиров.

По данным регионального управления МВД, информация о ЧП поступила в 11:00 по местному времени (9:00 мск). В ведомстве рассказали, что учащийся сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду. Издание Ufa1.ru со ссылкой на источник пишет, что школьник попал в педагога, но тот серьезных ранений не получил, «только ссадину». РЕН ТВ уточняет, что это учитель истории.

На место ЧП прибыл мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Он заявил, что «все службы среагировали оперативно», обстоятельства нападения выясняют. По данным Telegram-канала Mash, подросток перевелся из другого учебного заведения и жаловался на педагогов и одноклассников. Как пишет РЕН ТВ, подросток жаловался в соцсетях, что ему ничего не остается, кроме как «сделать что-то плохое».

По факту инцидента возбуждены уголовные дела, в том числе о халатности, сообщил региональный СКР.