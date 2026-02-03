Сборная России должна быть полностью восстановлена в своих правах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он отреагировал на призыв президента Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино о снятии санкций с российских команд.

«То, что, по крайней мере, уже появились рассуждения на этот счет, это, конечно, хорошо... Действительно, об этом давно пора подумать»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Господин Песков выразил надежду на то, что «рано или поздно» в FIFA обсудят эту тему. Пресс-секретарь убежден, что «никогда не нужно было политизировать ни спорт, ни идеи олимпизма, ни футбол тем более».

В 2022 году из-за начала российской военной операции на Украине FIFA и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские сборные и клубы от участия в турнирах под своей эгидой. Джанни Инфантино вчера заявил, что FIFA не должна «запрещать странам играть в футбол из-за действий их лидеров». Он предложил закрепить это положение в уставе организации. Российский футбольный союз (РФС) поддержал его позицию.