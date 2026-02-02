Джанни Инфантино: FIFA должна рассмотреть снятие санкций с российских команд

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино заявил, что организация должна рассмотреть вопрос снятия санкций с российских сборных и клубов. Об этом он рассказал в интервью Sky News.

Фото: Cesar Olmedo / Reuters Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино

«Мы определенно должны сделать это, — ответил господин Инфантино на вопрос о необходимости отмены отстранения российских команд. — Хотя бы на юношеском уровне. Эти санкции ни к чему не привели, только вызвали еще больше разочарования и ненависти». По его словам, «возможность играть в футбол в других частях Европы пошла бы на пользу мальчикам и девочкам из России».

Также Джанни Инфантино подчеркнул, что FIFA не должна «запрещать странам играть в футбол из-за действий их лидеров». Это положение следует закрепить в уставе организации, отметил он.

Российский футбольный союз (РФС) поддержал позицию господина Инфантино. «Уверены, что под его лидерством мировой футбол найдет правильное решение, которое будет способствовать развитию спорта и улучшению взаимоотношений между государствами»,— сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

В 2022 году из-за начала спецоперации на Украине FIFA и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) отстранили российские сборные и клубы от участия в турнирах под своей эгидой.