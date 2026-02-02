Песков отказался назвать сроки энергетического перемирия с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть сроки действия энергетического перемирия с Украиной. «Мне нечего добавить к тому, что я вам сказал на прошлом конференц-колле, где речь шла именно о первом февраля»,— сказал представитель президента на вопрос, действует ли сейчас энергетическое перемирие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Прошлый конференц-колл прошел 30 января. Тогда Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона согласилась с предложением президента США Дональда Трампа заключить энергетическое перемирие с Украиной — не наносить удары по энергетической инфраструктуре страны. Это было сделано исключительно для создания благоприятных условий для переговоров в Абу-Даби, отмечал тогда господин Песков.

Второй раунд переговоров рабочих групп РФ, Украины и США должен был состояться 1 февраля, но его перенесли на 4-5 февраля. Понадобилась дополнительная стыковка графиков сторон, пояснил Дмитрий Песков. Первый раунд трехсторонних переговоров прошел 23-24 января. На нем обсуждались территориальные вопросы, буферные зоны, различные механизмы контроля.

