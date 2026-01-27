Российская армия ударила по энергообъектам на Украине

Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, «используемым в интересах ВСУ». Также целями ударов были места хранения и подготовки к запуску БПЛА в 154 районах в зоне спецоперации.

Согласно ежедневной сводке российского ведомства, были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Всем объектам нанесено поражение, утверждает Минобороны.

Российская сторона регулярно отчитывается об ударах по энергообъектам на Украине. В частности, массированный удар был нанесен по украинской территории в ночь на 24 января. 25 января Минобороны заявило, что российские военные поразили объект энергетической инфраструктуры ВПК Украины.