ВТБ откроет Белгородской области кредитную линию на 5 млрд рублей

Министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области заключило с ПАО Банк ВТБ контракт на открытие возобновляемой кредитной линии с лимитом 5 млрд руб. и плавающей процентной ставкой. Документ был опубликован на портале госзакупок. Срок действия кредитной линии — с 12 января 2026 года по 12 декабря 2027-го.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Начальная цена контракта составляла 1,87 млрд руб. В торгах участвовали две компании. ВТБ предложил оказать услуги за 1,81 млрд. Вторая финансовая организация, название которой не раскрывается, остановилась на отметке 1,82 млрд.

Источником финансирования станет областной бюджет. Как сообщал «Ъ-Черноземье», заемные средства предполагается использовать для сокращения дефицита бюджета и погашения долговых обязательств.

В начале декабря стало известно, что ВТБ на два года предоставит возобновляемую кредитную линию с лимитом в 3 млрд руб. министерству финансов и бюджетного контроля Курской области.

Денис Данилов