Мусору пообещали мощности

До конца 2026 года в российских регионах планово должны быть введены в эксплуатацию 87 объектов инфраструктуры по обращению с отходами, сообщили в пресс-службе ППК «Российский экологический оператор». Мощности обработки отходов на объектах планируются на уровне 8,74 млн тонн в год, утилизации — 3,66 млн тонн в год. Кроме того, появятся современные участки размещения мощностью 5,96 млн тонн ТКО в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В 2019–2025 годах — с начала старта «мусорной реформы» — введено в эксплуатацию 372 объекта обращения с ТКО:

200 по обработке (общей мощностью 24,68 млн тонн);

(общей мощностью 24,68 млн тонн); 113 по утилизации (7,56 млн тонн);

(7,56 млн тонн); 20 по обезвреживанию (0,48 млн тонн);

(0,48 млн тонн); 39 по размещению отходов (7 млн тонн).

Суммарно с 2025 по 2030 год благодаря различным мерам поддержки в регионах будет введено еще 408 комплексных объектов ТКО. «Это позволило сформировать инфраструктурный каркас — ключевое направление становления нашей отрасли. Создание современной инфраструктуры становится опорой для выстраивания в стране экономики замкнутого цикла»,— отметил замглавы Минприроды РФ Денис Буцаев.

С 2025 года в стране реализуется новый нацпроект «Экологическое благополучие». По одному из его направлений определена задача по формированию экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100% объема ежегодно образуемых ТКО, захоронение не более чем 50% таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.

Вопрос строительства мусорной инфраструктуры в регионах стоит остро и обсуждался на различных уровнях в течение всего прошлого года. Госдума приняла законопроект, продлевающий срок действия объектов размещения ТКО, не имеющих необходимой документации и обязанных закрыться с 1 января 2026 года, до 1 января 2028 года. Кроме того, в начале текущего года Минприроды предложило скорректировать правила предоставления субсидий для проектов по строительству или реконструкции комплексных объектов обращения с ТКО в рамках концессионных соглашений. Эти меры должны помочь региональным властям справиться с удорожанием стройматериалов, техники и оборудования.

Анна Королева