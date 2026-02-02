Украинские дроны ранили трех жителей Белгородской области

Три жителя Белгородской области получили ранения из-за атак беспилотников ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Замостье Грайворонского района аппарат атаковал служебную машину замглавы Дунайского поселения, который вез двух односельчан в аптеку, — один из пассажиров получил баро- и минно-взрывную травмы, а также осколочные ранения: его доставили в центральную райбольницу и собираются направить в горбольницу № 2 облцентра.

В городе Шебекино целью беспилотника стало административное здание предприятия. Одного из сотрудников с минно-взрывной травмой, переломом и слепыми осколочными ранениями ноги бойцы самообороны доставили в ЦРБ. Горожанин продолжит лечение в стационаре.

Рядом с селом Козьмодемьяновка Шебекинского округа беспилотник атаковал КамАЗ. Водитель самостоятельно обратился в больницу, где ему диагностировали баро- и минно-взрывную травмы. Пациент будет лечиться амбулаторно.

За предыдущие сутки ВСУ убили трех и ранили шесть белгородцев.

Юрий Голубь