Шести авиакомпаниям субсидируют перелеты из бюджета Нижегородской области

Правительство Нижегородской области утвердило субсидии шести авиакомпаниям на региональные перевозки пассажиров в 2026 году. Документ опубликован на портале правовых актов.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Господдержку получат авиакомпании «Азимут», «Сибирь», Red Wings, «ЮВТ Аэро», «Икар» и «Северный ветер». Они получали субсидии из областного бюджета в 2025 году.

Как писал «Ъ-Приволжье», в перечень субсидируемых воздушных перевозок на 2026 год вошли восемь направлений, связывающих Нижний Новгород с Екатеринбургом, Калининградом, Самарой, Казанью, Краснодаром, Челябинском, Новосибирском и Уфой. Также из бюджета Нижнего Новгорода субсидировали часть затрат на маршрут из Нижнего Новгорода в Сухум.

Владимир Зубарев