Восемь авиарейсов по РФ из Нижнего Новгорода будут субсидировать в 2026 году

В перечень субсидируемых воздушных перевозок на 2026 год вошли восемь направлений, связывающих города России с Нижним Новгородом. Об этом говорится в документах Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Регионы будут субсидировать недополученные доходы авиакомпании из-за установления специальных тарифов. Большинство рейсов будут субсидировать оба региона, в которых расположены аэропорты. Субсидирование только Нижегородской областью предусмотрено для рейсов в Краснодар, выполняемых авиакомпанией «Азимут». В период с мая по сентябрь предусмотрено субсидирование в размере 95%, с октября по декабрь — 61%.

Также в перечень субсидируемых вошли направления:

Екатеринбург — Нижний Новгород («Ред Вингс», софинансирование Нижегородской и Свердловской областями 30,5%);

Казань — Нижний Новгород («ЮВТ Аэро», в разные периоды в течение года софинансирование Нижегородской областью и Татарстаном по 30,5% и по 47,5%);

Калининград — Нижний Новгород («Северный ветер», софинансирование Нижегородской и Калининградской областями по 25%);

Нижний Новгород — Самара («Ред Вингс», софинансирование Нижегородской и Самарской областями по 30,5% и по 47,5%);

Нижний Новгород — Уфа (софинансирование Башкортостаном и Нижегородской областью по 47,5%);

Нижний Новгород — Челябинск («ЮВТ Аэро», софинансирование в разные периоды обоими регионами по 30,5% и по 47,5%);

Новосибирск — Нижний Новгород («Сибирь», процент софинансирования не указан).

Добавим, нижегородские власти также субсидируют международные рейсы. В том числе, в 2025 году из бюджета Нижнего Новгорода компенсировали часть затрат авиаперевозчика на рейсы в Сухум.

Галина Шамберина