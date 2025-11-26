Акционерам срезали выплаты

Объем выплат дивидендов по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2025 года составят всего 640 млрд руб., что в два раза меньше, чем годом ранее. Основные плательщики дивидендов — нефтяные компании — сократили чистую прибыль на фоне падения цен на нефть. Вместе с тем компании, прошедшие редомициляцию, активно выплачивают акционерам средства, накопленные за предыдущие годы. По итогам года на высокие выплаты могут рассчитывать акционеры госбанков, в отношении металлургических компаний, ранее регулярно выплачивающих дивиденды, такой уверенности у участников рынка нет.

Объем предложенных и утвержденных дивидендов российских эмитентов по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2025 года сократится почти вдвое в сравнении с прошлым годом. По оценке “Ъ”, в текущем периоде он составит около 640 млрд руб., тогда как год назад оценивался в 1,2 трлн руб. Число эмитентов, объявивших о выплатах, также сократилось, но менее значительно — 23 эмитента в 2025 году против 28 эмитентов годом ранее.

Крупнейшие дивидендные выплаты традиционно предлагают крупные нефтедобытчики — ЛУКОЙЛ (275 млрд руб.) и «Роснефть» (122 млрд руб.). Однако объемы выплат по итогам деятельности в 2025 году значительно ниже, чем годом ранее (тогда ЛУКОЙЛ объявил о выплате 356 млрд руб., «Роснефть» — 386 млрд руб.). Кроме того, сократила размер выплат за третий квартал и компания «Татнефть» (почти 19 млрд руб. против более 40 млрд руб. годом ранее).

Участники рынка отмечают, что выплаты сократились пропорционально падению чистой прибыли компаний нефтегазового сектора.

В первую очередь это было связано со слабой рыночной конъюнктурой. «Прежде всего это упавшая в цене нефть, крепкий рубль, потеря рынков сбыта из-за санкций»,— перечисляет директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Роман Носов. По данным Investing.com, стоимость нефти марки Brent на спот-рынке в 2024 году не опускалась ниже $70 за баррель, превышая нередко $80 за баррель и приближаясь к $90 за баррель. Однако в 2025 году цены выше $70 за баррель были скорее исключением. Большую часть времени они оставались в районе $65–67 за баррель, а к ноябрю опустились к $61 за баррель. Согласно отчетности по МСФО, в первом полугодии 2025 года чистая прибыль «Роснефти» сократилась в три раза, до 245 млрд руб., чистая прибыль ЛУКОЙЛа снизилась в два раза, до 289 млрд руб.

В то же время четвертую часть от общих промежуточных дивидендов (около 150 млрд руб.) выплатят компании, завершившие редомициляцию или вышедшие на IPO в 2023–2024 годах. Большая часть из этого объема дивидендов приходится на акции «Икс 5» (почти 100 млрд руб.). Кроме того, выплаты «Озона» составят около 31 млрд руб., ЦИАН — почти 9 млрд руб. При этом холдинг «Т-Технологии» (бывший «ТКС Холдинг») перешел на ежеквартальные выплаты по акциям — общая сумма за три квартала достигла 28 млрд руб. Как поясняет старший аналитик финансовых рынков «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Стратичук, высокая активность таких компаний объясняется тем, что они «либо накопили избыточный запас денежных средств за период, когда не могли выплачивать дивиденды, либо решили таким образом поддержать котировки своих акций».

Впрочем, дивидендная доходность в отдельных случаях получается довольно высокой, в том числе на фоне снижения котировок ценных бумаг. В частности, по акциям ЛУКОЙЛа она превышает 7%, по ценным бумагам Х5, ЦИАН, «Европлана» — 10–15%. Рекордсменом в этом отчетном периоде стали ценные бумаги «ЭсЭфАй», которые обеспечили дивидендную доходность свыше 50%. Решение компании удвоить объем дивидендных выплат связано с предстоящей продажей подконтрольной ей лизинговой компании «Европлан», объяснили в ФГ «Финам».

Вместе с тем сокращение общей суммы дивидендов связано с отсутствием выплат со стороны ряда компаний, ранее регулярно их осуществлявших. В частности, «Северсталь» третий квартал подряд принимает решение их не выплачивать. Главным образом это связано со снижением спроса на продукцию металлургических компаний, отмечает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Иван Ефанов. Спрос на сталь на российском рынке в третьем квартале 2025 года опустился до десятилетнего минимума (см. “Ъ” от 20 октября). Наряду с этим «на денежный поток компаний давит необходимость наращивания капитальных затрат», что также не позволяет говорить о дивидендах, отмечает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.

Совет директоров «Фосагро» не принял решение по выплате дивидендов за третий квартал этого года.

Ближайшую перспективу участники рынка оценивают позитивно. Это касается и выплат по акциям крупнейших банков по итогам 2025 года при сохранении высоких прибылей сектора.

Кроме того, по мнению аналитика «Альфа-Инвестиций» Дмитрия Пучкарева, объемы дивидендов должны увеличиваться в случае ослабления рубля на фоне снижения ключевой ставки. В то же время для возобновления дивидендных выплат компаниями металлургического сектора необходимо и увеличение спроса на их продукцию. «За главный ориентир мы берем восстановление строительной отрасли, так как сейчас на нее приходится около 60–70% от общих продаж наших сталеваров»,— считает господин Ефанов.

