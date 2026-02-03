Бывший завод General Motors в Петербурге начал сборку китайских авто

Бывший завод General Motors в петербургских Шушарах, принадлежащий холдингу «АГР» (AGR Automotive Group), перезапустили. На площадке налажен выпуск автомобилей Jaecoo J6, J7 и J8 — суббренда китайской компании Chery Automobile. Об этом ТАСС сообщил источник.

Информация о возобновлении производства появлялась еще в ноябре 2025 года, когда в бизнес-кругах Петербурга ТАСС сообщили о планах запустить сборку в начале 2026 года.

В декабре 2025 года предприятие объявило о наборе персонала на площадку бывшего завода GM. Вакансии открывали для переводчика с китайского языка, механиков, операторов линии сборочного цеха и техников. Уровень оплаты труда по размещенным предложениям составлял от 95 тыс. до 170 тыс. руб.