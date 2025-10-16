Власти Тамбова во второй раз не смогли продать свое имущество за 120 млн рублей

Комитет по управлению муниципальным имуществом Тамбова снова не смог продать с торгов имущественный комплекс со зданиями, гаражом и земельными участками на улице Сергея Рахманинова. Электронный аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. Информация об этом появилась на портале «ГИС Торги».

Начальная цена лота, как и на предыдущих торгах, составляла 120,3 млн руб. В его состав входили два двухэтажных нежилых здания площадью 211,8 кв. м и 358,7 кв. м, участок под ними на 1,1 тыс. кв. м, а также трехэтажное административное здание площадью 1 тыс. кв. м, гараж на 122,5 кв. м и участок под ними площадью 2 тыс. кв. м. Объекты расположены на улице Сергея Рахманинова, 5 и 5б.

О вторых торгах по продаже лота стало известно в середине сентября. Первые не состоялись из-за отсутствия участников.

Кабира Гасанова