Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Тамбова во второй раз не смогли продать свое имущество за 120 млн рублей

Комитет по управлению муниципальным имуществом Тамбова снова не смог продать с торгов имущественный комплекс со зданиями, гаражом и земельными участками на улице Сергея Рахманинова. Электронный аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. Информация об этом появилась на портале «ГИС Торги».

выставленное на продажу здание в собственности мэрии Тамбова

выставленное на продажу здание в собственности мэрии Тамбова

Фото: ГИС Торги

выставленное на продажу здание в собственности мэрии Тамбова

Фото: ГИС Торги

Начальная цена лота, как и на предыдущих торгах, составляла 120,3 млн руб. В его состав входили два двухэтажных нежилых здания площадью 211,8 кв. м и 358,7 кв. м, участок под ними на 1,1 тыс. кв. м, а также трехэтажное административное здание площадью 1 тыс. кв. м, гараж на 122,5 кв. м и участок под ними площадью 2 тыс. кв. м. Объекты расположены на улице Сергея Рахманинова, 5 и 5б.

О вторых торгах по продаже лота стало известно в середине сентября. Первые не состоялись из-за отсутствия участников.

Кабира Гасанова