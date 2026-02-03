В Тюмени будут судить подростка, не сообщившего о подготовке теракта приятелями

В Калининский районный суд Тюмени поступило уголовное дело 17-летнего подростка, обвиняемого по ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении), рассказали в Уральской транспортной прокуратуре. Как считает следствие, он узнал, что его знакомые готовят теракт по заказу иностранных спецслужб, но не сообщил об этом в правоохранительные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее следствие установило, что в декабре 2024 года подросток в ходе переписки в соцсетях узнал от приятеля, жителя Тюменской области, что тот вместе с сообщником готовит поджог релейного шкафа на железнодорожном перегоне Свердловской железной дороги (СвЖД) «Утяшево — Тюмень». Знакомый рассказал ему, что они делают это по указанию лица, действующего в интересах Украины. Довести задуманное до конца они не смогли, так как во время следования к месту совершения планируемого теракта их задержали сотрудники управления ФСБ России по Тюменской области.

Уголовное дело в отношении лица, осуществляющего приготовление к террористическому акту, рассматривается в Центральном окружном военном суде.

Ирина Пичурина