В отношении тюменского подростка возбудили дело за молчание о подготовке теракта

В Тюмени возбуждено уголовное дело по ст. 205.6 УК РФ в отношении 17-летнего подростка, который не сообщил в правоохранительные органы о готовящемся террористическом акте, передает Следком.

По данным следствия, в декабре 2024 года подросток в ходе переписки в соцсетях узнал от приятеля, жителя региона, о планируемом поджоге объекта транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне «Утяшево — Тюмень». Знакомый рассказал ему, что готовит поджог вместе с сообщником по указанию лица, действующего в интересах Украины. Довести задуманное до конца они не смогли, так как во время следования к месту совершения теракта их задержали сотрудники управления ФСБ России по Тюменской области.

Уголовное дело в отношении поджигателей направлено в суд, расследование деятельности в отношении куратора продолжается.

В ноябре 2023 года сотрудники УФСБ по Тюменской области задержали двух подростков, обвиняемых в поджогах на станциях: 1 ноября они планировали поджечь релейные шкафы на перегоне «Утяшево — Тюмень», вторую попытку поджога они совершили 17 ноября на ЖД-станции «Тюмень». В июне этого года суд отправил в колонию двух студентов за поджог релейных шкафов на участке Свердловской железной дороги (СвЖД) в Тюмени.

Ирина Пичурина