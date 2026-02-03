Татарстанский банк взыскал с воронежского «Союзспецстроя» 168 млн рублей

Арбитражный суд Воронежской области полностью удовлетворил иск татарстанского ПАО «Акибанк» о взыскании 168,2 млн руб. задолженности с местного ООО «Союзспецстрой» Сергея Будасова. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иск был подан в конце ноября 2025 года. Решение по нему приняли накануне — мотивировочная часть решения еще не опубликована.

По данным Rusprofile, в отношении компании открыто 65 исполнительных производств на 67 млн руб. Еще 433 производства на общую сумму 7,2 млн руб. завершены.

В начале декабря воронежский арбитраж принял к производству иск ФНС России о признании «Союзспецстроя» банкротом из-за задолженности в размере 53,2 млн руб. Заседание по проверке обоснованности требований назначено на 17 марта.

Алина Морозова