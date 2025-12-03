Татарский Аки банк требует 168 млн рублей с воронежского «Союзспецстроя»

В Арбитражный суд Воронежской области поступил иск татарского Аки банка к местной строительной компании ООО «Союзспецстрой». Сумма требований составляет 168,2 млн руб. Их суть не раскрывается. Заявление пока не принято к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел. Ранее стороны не встречались в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В начале сентября сообщалось, что ФНС подала банкротный иск к «Союзспецстрою». Сумма требований налоговиков составляла 53,1 млн руб. Заявление было оставлено без движения, так как ФНС не предоставила доказательств возникшей задолженности и оплаты вознаграждения финансового управляющего. Нарушения налоговой предложено устранить до 4 декабря.

По данным Rusprofile, всего в отношении компании открыто 484 исполнительных производства. Общая сумма задолженности составляет 71 млн руб., остаток — 60 млн руб.

ООО «Союзспецстрой» зарегистрировано в Воронеже в декабре 1997 года. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Руководителем и учредителем является Сергей Будасов. Выручка за 2024 год составила 1 млрд руб., чистая прибыль — 8,8 млн руб.

Накануне сообщалось, что ФНС хочет обанкротить воронежское ООО «Объединенная строительная компания». Сумма требований составляет 59,8 млн руб.

Егор Якимов