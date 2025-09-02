ФНС решила обанкротить воронежскую строительную компанию

В Арбитражный суд Воронежской области поступило заявление от регионального управления Федеральной налоговой службы о признании банкротом местной строительной компании ООО «Союзспецстрой». Иск пока не принят к производству. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Из базы данных Rusprofile.ru следует, что всего в отношении компании открыто 28 исполнительных производств. Общая сумма задолженности составляет 55,5 млн руб.

Согласно информации сервиса Rusprofile.ru, ООО «Союзспецстрой» зарегистрировано в Воронеже в декабре 1997 года. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Руководителем и учредителем является Сергей Будасов. Выручка за 2024 год составила 1 млрд руб., чистая прибыль — 8,8 млн руб.

В середине августа воронежский арбитраж начал рассматривать банкротный иск ФНС к основному юрлицу дилерской группы «Мотор ленд» ООО «Сократ». Сумма задолженности составляет 695 млн руб.

