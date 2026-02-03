СМИ сообщили о трех пострадавших при нападении на школу в Уфе

Ученик девятого класса гимназии №16 в Уфе во время стрельбы из травматического пистолета ранил трех человек, сообщает Ufa1.ru со ссылкой на источник. Один из пострадавших — учитель.

Собеседник Ufa1.ru отметил, что учитель не получил серьезных ранений. Сейчас у школы собралась толпа родителей, сообщил корреспондент издания. Из учебного заведения выводят начальные классы.

Источник «РЕН ТВ» отмечает, что до нападения подросток жаловался в соцсетях на давление со стороны учителей и непонимание одноклассников.

В МВД Башкирии сообщили, что 9-классник выстрелил в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду. Его задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции совместно с сотрудниками Росгвардии. Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что пострадавших нет.