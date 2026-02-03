В Уфе задержан устроивший стрельбу школьник

Ученик девятого класса гимназии №16, который пришел в школу с травматическим пистолетом и устроил стрельбу, задержан, сообщает региональное МВД. По данным ведомства, ученик совершил несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников и взорвал петарду. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что никто не пострадал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гимназия №16

Согласно пресс-релизу МВД, информация о ЧП в гимназии поступила около 11:00 по местному времени (9:00 мск). На место прибыл глава регионального МВД Александр Воронежский, а также сотрудники полиции, Росгвардии и других экстренных служб. Мотивы ученика и другие подробности в ведомстве не привели.

СМИ писали, что при нападении пострадали три человека, в том числе один учитель, но эти данные не подтвердились. По данным Telegram-канала Mash, подросток перевелся из другого учебного заведения и жаловался на педагогов и одноклассников.