Axios: США дали понять Ирану, что готовы к встрече для обсуждения сделки

Администрация президента США через несколько каналов сообщила Ирану о готовности обсудить возможную сделку, сообщает Axios со ссылкой на источник.

По словам двух собеседников издания, Турция, Египет и Катар работают над организацией встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с высокопоставленными чиновниками из Ирана. Встреча может состояться в Анкаре уже в конце этой недели.

В конце декабря и первой половине января в Иране проходили масштабные протесты. Дональд Трамп грозил властям Ирана применением военной силы, если те продолжат расстреливать протестующих.

26 января Дональд Трамп заявил, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана. При этом он выразил надежду на то, что Тегеран сядет за стол переговоров и заключит «справедливую и равноправную» сделку, подразумевающую полный отказ от ядерного оружия.

