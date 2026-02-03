В Белгородской области с начала года от атак ВСУ погиб 21 человек

В приграничье Белгородской области ситуация остается «крайне сложной», заявил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, с 1 января в регионе погиб 21 мирный житель, 98 человек ранены, в том числе шестеро детей. По сравнению с 2025 годом число погибших выросло в 10 раз, утверждает господин Гладков.

Губернатор рассказал, что вчера встретился с руководством силовых структур. Сегодня у него запланирована встреча с подразделениями «БАРС-Белгород», «Орлан», с главами приграничных муниципалитетов и представителями Минобороны. «Будем усиливать защиту и крайне быстро принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности»,— пообещал Вячеслав Гладков.

В Белгородской области на фоне военной операции на Украине действует режим ЧС федерального уровня и режим КТО. Регион регулярно подвергается атакам ВСУ.

За прошлые сутки Белгородскую область атаковали 150 БПЛА, погибли три человека. Сегодня ночью над территорией области сбили три дрона, информации о пострадавших нет.