Силы ПВО за ночь сбили над Россией десять БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили три беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, еще три БПЛА сбили над Орловской областью, два — над Калужской областью, по одному — над Курской и Ростовской областями.

В Ростовской области отразили атаку в Каменском районе, информации о пострадавших и разрушениях нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали. Вчера силы ПВО за ночь сбили над Россией 31 БПЛА.