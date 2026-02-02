Гладков: Белгородскую область за сутки атаковали 150 БПЛА, погибли три человека

За минувшие сутки Белгородская область подверглась атакам 150 украинских беспилотников. Погибли три мирных жителя, еще шесть человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Белгородской области Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

Под ударами оказались 46 населенных пунктов в 12 муниципалитетах. По территории региона выпущено не менее 20 боеприпасов, 108 беспилотников сбиты и подавлены средствами ПВО. Повреждения зафиксированы в четырех многоквартирных домах, 13 частных домовладениях, коммерческом объекте, оборудовании и 23 транспортных средствах.

Город Грайворон, поселки Горьковский и Чапаевский, села Головчино, Козинка, Новостроевка-Первая, Пороз и Рождественка подверглись пяти обстрелам с применением 20 боеприпасов и атакам 24 беспилотников, шесть из которых сбиты. В селе Головчино дрон ударил по автомобилю, пострадали четыре человека. Мужчина в тяжелом состоянии скончался в реанимации, трое пострадавших доставлены в областную клиническую больницу.

Белгород подвергся ракетному обстрелу и атакам двух беспилотников, которые сбиты системой ПВО, пострадала женщина. Белгородский и Борисовский округа атакованы 53 БПЛА, 45 из них сбиты и подавлены, ранен мужчина. В Старом Осколе при атаке беспилотника на частный дом погибли два человека, в Шебекинском округе при ударе FPV-дрона по грузовику ранен водитель.