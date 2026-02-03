Билл и Хиллари Клинтон дадут показания по делу Эпштейна

Бывший президент США Билл Клинтон и Хиллари Клинтон, кандидат от Демократической партии на президентских выборах 2016 года, согласились предстать перед комитетом Палаты представителей по надзору и дать показания по делу осужденного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщают Reuters и The New York Times (NYT).

Господин и госпожа Клинтон прежде отказывались выступать в Конгрессе — они заявляли о готовности сотрудничать, однако отказывались от личного присутствия. Они заявляли, что председатель комитета по надзору желает провести политически мотивированный процесс, «буквально предназначенный для того, чтобы посадить нас в тюрьму».

Комитет по надзору рекомендовал привлечь демократов к ответственности за неуважение к Конгрессу. Это потенциально могло привести к их уголовному преследованию. Максимальное наказание за это предусматривает до одного года лишения свободы и штраф в размере $100 тыс.

Голосование Палаты представителей по вопросу о признании двух демократов виновными в неуважении к Конгрессу должно состояться уже через несколько дней, отмечает NYT. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, который приветствовал новость о согласии супругов, не уточнил, откажется ли законодательный орган от запланированного голосования, передает Reuters.

Эпштейн во время допросов отказывался отвечать на вопросы о его отношениях с Биллом Клинтоном, имя и фотографии которого фигурируют в материалах уголовного дела финансиста. Без ответа остался и вопрос следователей о том, посещал ли господин Клинтон остров Эпштейна, где, по версии следствия, совершалось сексуализированное насилие над несовершеннолетними.

Подробнее — в материале «Ъ».