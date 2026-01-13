Билл и Хиллари Клинтон отказались дать показания по делу Эпштейна

42-й президент США Билл Клинтон и его супруга, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, отказались дать показания по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Они назвали юридически недействительными повестки, выданные комитетом Палаты представителей по надзору.

«Мы будем решительно защищаться»,— заявили Билл и Хиллари Клинтон в совместном письме, опубликованном в соцсети Х бывшего президента. Они добавили, что уже передали всю имеющуюся у них информацию по делу, и назвали преступления Джеффри Эпштейна ужасными.

Председатель комитета Палаты представителей по надзору Джеймс Комер сообщил, что на следующей неделе он начнет процедуру привлечения Билла и Хиллари Клинтон к ответственности за неуважение к Конгрессу. Это может привести к судебному преследованию со стороны Министерства юстиции США, поясняет Associated Press. «Никто не обвиняет Клинтонов в каких-либо правонарушениях. У нас просто есть вопросы»,— сказал господин Комер журналистам после того, как Билл и Хиллари Клинтон не пришли на допрос.

Билл Клинтон фигурирует в опубликованных материалах по делу Эпштейна. На одном из фото бывший президент США сидит в джакузи с жертвой финансиста. Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Он покончил с собой в тюремной камере в Нью-Йорке, ожидая суда. Материалы его дела публикуются в соответствии с принятым 19 декабря «Актом о прозрачности файлов Эпштейна».

